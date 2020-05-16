مقتل وإصابة 10 عناصر من الحشد الشعبي في ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، (15 أيار 2020)، مقتل وإصابة 10 من عناصره بهجوم مسلح في ديالى.

وأفادت مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي في تغريدة على تويتر بـ “استشهاد 4 مقاتلين من الحشد الشعبي واصابة 6 آخرين بتصديهم لهجوم إرهابي شمال ديالى”.

وأوضح بيان للحشد أن “قوة اللواء 23 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط هجوم لفلول تنظيم داعش الإرهابي على قرية الميتة بناحية العظيم شمال ديالى، وأجبرت الدواعش على الفرار”.

استشهاد 4 مقاتلين من #الحشد_الشعبي واصابة 6 آخرين بتصديهم لهجوم إرهابي

يأتي هذا، بعدما أعلن الحشد مساء اليوم أن قواته أحبطت عملية تسلل لزورق يحمل مجموعة من عناصر داعش قرب سد سامراء.

وخلال الشهور الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم داعش، لا سيما في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى المعروفة باسم “مثلث الموت”.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.