نائب عن ميسان يدعو لشمول المحافظة بزراعة محصول الشلب

طالب عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية عن محافظة ميسان جمال فاخر، الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الايعاز الى وزارة الموارد المائية لشمول محافظة ميسان بزراعة محصول الشلب.

وقال فاخر ان “الحكومة منعت وضمن الخطة الزراعية محافظة ميسان من زراعة محصول الشلب بذريعة عدم وجود مياه كافية لسقي المحصول”، مبينا ان “تلك الاعذار عارية عن الصحة”.

واضاف فاخر، ان “المحافظة في العام السابق استطاعت زراعة 43 الف دونم، بعد الاتفاق الذي حصل مع وزير الموارد المائية السابق جمال العادلي، حيث خصص حينها للمحافظة ضمن الخطة الزراعية زراعة 163 الف دونم من محصول الشلب، حيث كانت تجربة ناجحة للمحافظة”، مشددا على ان “زراعة محصول الشلب ضرورية في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة ان الزراعة تمثل ريع ثاني للواردات المالية للبلد بعد تصدير النفط كما انها تعتبر مورد ثابت ولا ينضب”.

وطالب فاخر رئيس الوزراء “الايعاز الى وزير الموارد المائية، لشمول المحافظة بزراعة الشلب، لدعم القطاع الزراعي ب‍العراق عموما وفي المحافظة خصوصا”.