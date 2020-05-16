هذا عليٌّ (ع)

هذا عليٌّ (ع)
عبد الستار نورعلي
الناسُ كلُّهمو وَقْفٌ على قـدمِ
امامَ نوركَ سطّاعاً على الأممِ
مدينةُ العِلمِ أنتَ البابُ تُشرعُها
بالنـور تغمرُها فيضـاً مِنَ النِعَـمِ
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هذا عليٌّ وما في الكونِ مِنْ عالي
إلّا الإلـهُ ، رسـولُ اللّـهِ ، والـعـالي
الحقُّ في إثرِهِ يجري، ومِنْ فمِهِ
فنُّ البلاغـةِ مِنْ عالٍ إلى عالي
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هذا عليٌّ، رسولُ اللهِ ولّاهُ
مَنْ مثلُهُ واحدٌ دنياهُ أُخراهُ
تزيَّنَتْ ببهـاءِ النورِ طلعتُـهُ
فيهِ العدالةُ يُمناهُ ويُسراهُ
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هذا عليٌّ وطُهرُ البيتِ مصباحُ
الرِجسُ مُنتَبَذٌ والحُسنُ وضّاحُ
البيتُ لا يُبتَنى منْ غيرِ أعمدةٍ
وذا عمـادٌ ، وصـدرُ البيتِ بـرّاحُ
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هذا عليٌّ، ونهجُ الحقِّ ديدنُـهُ
قد كانَ كلُّ خليِّ الحقِّ يُحزنُهُ
يبـاتُ فـي ليلـهِ غـرثـانَ مُتّـكِـئاً
على الرِضا، ورضاءُ اللهِ يحرسُهُ
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هذا عليٌّ، عليُّ القولِ والفعـلِ
ذا خيبرٌ وارتوى منْ فعلهِ الفَصْلِ
الدربُ في دربـهِ ينبوعُ صافيةٍ
كلُّ الخليقةِ ظمآنٌ إلى النَهْلِ
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عبد الستار نورعلي