هذا عليٌّ (ع)

عبد الستار نورعلي

الناسُ كلُّهمو وَقْفٌ على قـدمِ

امامَ نوركَ سطّاعاً على الأممِ

مدينةُ العِلمِ أنتَ البابُ تُشرعُها

بالنـور تغمرُها فيضـاً مِنَ النِعَـمِ

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هذا عليٌّ وما في الكونِ مِنْ عالي

إلّا الإلـهُ ، رسـولُ اللّـهِ ، والـعـالي

الحقُّ في إثرِهِ يجري، ومِنْ فمِهِ

فنُّ البلاغـةِ مِنْ عالٍ إلى عالي

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هذا عليٌّ، رسولُ اللهِ ولّاهُ

مَنْ مثلُهُ واحدٌ دنياهُ أُخراهُ

تزيَّنَتْ ببهـاءِ النورِ طلعتُـهُ

فيهِ العدالةُ يُمناهُ ويُسراهُ

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هذا عليٌّ وطُهرُ البيتِ مصباحُ

الرِجسُ مُنتَبَذٌ والحُسنُ وضّاحُ

البيتُ لا يُبتَنى منْ غيرِ أعمدةٍ

وذا عمـادٌ ، وصـدرُ البيتِ بـرّاحُ

* * * *

هذا عليٌّ، ونهجُ الحقِّ ديدنُـهُ

قد كانَ كلُّ خليِّ الحقِّ يُحزنُهُ

يبـاتُ فـي ليلـهِ غـرثـانَ مُتّـكِـئاً

على الرِضا، ورضاءُ اللهِ يحرسُهُ

* * * *

هذا عليٌّ، عليُّ القولِ والفعـلِ

ذا خيبرٌ وارتوى منْ فعلهِ الفَصْلِ

الدربُ في دربـهِ ينبوعُ صافيةٍ

كلُّ الخليقةِ ظمآنٌ إلى النَهْلِ

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عبد الستار نورعلي