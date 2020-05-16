وزير الصحة: سنتخذ اجراءات عاجلة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية

اعلن وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، أنه سيتم اتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية.

وقال التميمي في بيان إنه “سنتخذ اجراءات عاجلة بالتعاون مع الجهات الساندة لتعزيز التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية”، مشيراً الى أنه “سيتم دعم السيطرات المشتركة في الطرق بكوادر طبية تجري عمليات الفحص الميداني”.

ودعا وزير الصحة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة الى “إلزام الموظفين والمراجعين بلبس الكمامات والتعقيم وضمان التباعد الاجتماعي”، مشيراً الى “مضاعفة اعداد الفحص الميداني للفيروس لاسيما للمناطق التي حصلت فيها اصابات”.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 50 اصابة جديدة وشفاء 61 مصاباً من كورونا في العراق، مؤكدة تسجيل حالتي وفاة بالفايروس في بغداد.