اعتقال كوادر اعلامية ومصادرة معداتهم في دهوك

16/5/2020

اعتقلت القوات الامنية في دهوك كوادر فضائيات (كلي كردستان، وسبيدة، وخابير) وصادرت معداتهم اثناء تغطيتهم للتظاهرات في المحافظة، مساء اليوم السبت.

مراسل قناة كلي كردستان الزميل (ازاد شكور) في اتصال هاتفي مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اكد اعتقال زميله مراسل القناة في دهوك (كاروان صادق) ومصادرة معداته، وإغلاق هاتفه الشخصي، بعد تغطيته للتظاهرة التي نظمتها الكوادر التدريسية في دهوك، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم.

واضاف ان القوات اعتقلت ايضا مراسل قناة سبيدة (علي ديوالي) ومصورها (هجر برواري) ومدير قناة خابير (ماهير سكفان) ومدير اذاعتها (احمد خالد) خلال تواجدهم بالقرب من مكان الاحتجاجات للتغطية، وصادرت معداتهم، ولم يتم إطلاق سراحهم حتى لحظة كتابة هذا البيان.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين اعتقال الصحفيين في دهوك، وتعد اعتقالهم انتهاكا لحرية الصحافة والإعلام، وتبدي قلقها لما آلت اليه حرية العمل الصحفي في الإقليم في الاونة الاخيرة بعد تزايد حالات الحجز والاعتقال، دون مذكرات اعتقال.

وتطالب الجمعية القوات الامنية في الإقليم بالإسراع والكشف عن مكان اعتقال الصحفيين، وإطلاق سراحهم على الفور، والكف عن استخدام الاساليب التعسيفية ضد الإعلاميين اثناء تأديتهم لعملهم.