الاعلام الرقمي ينتقد ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق

انتقد مركز الاعلام الرقمي، السبت، ظهور عبارات غير لائقة في ترند العراق، مؤكداً أن الهدف الاساسي من انشاء الهاشتاك ( الوسم # ) هو لخلق إطار عام لتنظيم مضامين التغريدات التي يكتبها مستخدمي تويتر على المنصة.

وذكر المركز في بيان ان “الهاشتاك يمثل في وجه من وجوهه ثقافة المجتمع ومستواه الاخلاقي، ومن خلاله تتمكن من ادراك عقلية شعب ما او فئة منه ممن تستخدم وسائل التواصل”.

واوضح ان “اولويات واهتمامات المجتمع تظهر ايضاً من خلال الهاشتاك وتتجلى من عنوانه الذي يعكس توجهات هذا المجتمع وما يتناوله من موضوعات تتعلق بحدث معين”.

وشدد المركز على “ضرورة ان يتحلى مستخدمي المنصات ممن يُطلقون الهاشتاكات او يغردون بها، باخلاقيات التغريد التي تمنع من استخدام الفاظ غير لائقة لانها لن تظهر لمستخدمي تويتر في العراق فقط، بل لكل العالم وفقا لاخر تحديث من تويتر الذي اضاف العراق لقائمة الموضوعات الاكثر تداولاً”.

واشار الى “ظهور هاشتاكات تتضمن عبارات سيئة في ترند العراق في الفترة الاخيرة، وهو أمر مؤسف ويجب التوقف عن القيام به وعدم التغريد بمثل هذه الهاشتاكات حتى بنقدها لانه سيقدم صورة خاطئة وسيئة عن المجتمع العراقي”.