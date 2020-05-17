التربية النيابية تعلن قرب اطلاق رواتب المعينين في مديريات بغداد الست

أعلنت عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، السبت ، عن قرب اطلاق رواتب المعينين في مديريات التربية الست عام ٢٠١٩ ضمن الحذف والاستحداث والبالغ عددهم اكثر من ١١ الف.

وقال المكصوصي في تصريح إن “محافظة بغداد عينت العام الماضي اكثر من ١١ الف بين معلم ومدرس وإداري”، مبينا أن “الدرجة والتخصيص المالي موجودة مجرد تنظيم اجراءات مالية وإدارية لإطلاق رواتبهم منذ تاريخ المباشرة .

وأضاف المكصوصي، أن “اجراءات وزارة المالية السابقة هي من كانت وراء تاخر إطلاق رواتب المعينين ضمن مديريات تربية بغداد الست”.

وكانت محافظة بغداد أعلنت في وقت سابق، عن رفع جميع اسماء المتقاعدين في الدوائر التابعة لها الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المعينين الجدد في مديريات التربية الست والبالغ عددهم 13