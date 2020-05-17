الغانمي: القيادة والسيطرة مهمة جدًا ونحذر من التماهل

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس السبت، أهمية مراعاة حقوق الإنسان بالتعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا، لافتا الى أن المؤسسة الأمنية مؤسسة تنفيذية مهنية بعيدة عن الأمور السياسية وتجاذباتها.

وقال الغانمي في بيان صدر عقب زيارته محافظة صلاح الدين، إن الاخيرة “من المحافظات التي عانت من ويلات الإرهاب، إلا أنها صمدت وانتصرت بجهود القوات الأمنية والعسكرية بتشكيلاتها كافة، وجهود أبنائها وأهاليها ويجب الاستفادة من دروس وعبر الماضي وتوظيفها لتعزيز استقرار أمن المحافظة”.

وأضاف الغانمي، أن “القيادة والسيطرة مهمة جدا في هذه المرحلة، والعودة الى السياقات الأصولية، في العمل تضمن النجاح”، محذرا من “التراخي والتماهل في أداء الواجب”.

واشار الغانمي الى أن “المؤسسة الأمنية هي مؤسسة تنفيذية مهنية بعيدة عن الأمور السياسية وتجاذباتها”، مؤكدا على “أهمية مراعاة معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والإسراع بحسم القضايا قدر تعلق الأمر بعمل وزارة الداخلية”.