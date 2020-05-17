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حزب البارزاني: متمسكون بفؤاد حسين ولا حوارات بشأن بديله

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ، السبت ، تمسكه بتولي فؤاد حسين منصب وزارة الخارجية ، فيما نفى خوضه مباحثات مع القوى السياسية لإيجاد بديل عن حسين لحقيبة الخارجية.

و قالت النائبة ميادة محمد إسماعيل في تصريح إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال متمسكا بفؤاد حسين كمرشح وحيد لمنصب الخارجية”.

وأضافت إسماعيل، أن “الأمر قد حسم ولا يوجد مرشح بديل عن حسين”، مبينة أنه “متى ما قدم رئيس الوزراء كابينته الوزارية سيتم طرح حسين لمنصب الخارجية “.

وأشارت إسماعيل إلى أنه “في حال تم رفض البرلمان تولي حسين للخارجية سيكون لكل حادث حديث”.

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