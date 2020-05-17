د.اياد علاوي يثمن الموقف الفلسطيني والاردني من القضية الفلسطينية خط الصد الاول لدعم الاقصى

ثمن زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، اليوم السبت، موقف كل من الاخوة القادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض المخططات الاسرائيلية في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، معتبرين ان ذلك “خط الصد الاول في الدفاع عن الاقصى الشريف”.

واكد سيادته في بيان صحفي، ان جلالة الملك عبدالله الثاني وحكومة الاردن كان له موقفا قويا بدعوته الى حل عادل وشامل ودائم بتحقيق مبدأ الدولتين، باعتباره ضمانا لاستمرار عملية السلام.

كما اوضح الدكتور علاوي ان تحذير القائدين من زيادة الفوضى والتطرف في المنطقة، يعكس رؤية وطنية وموقفاً ثابتا للاردن وفلسطين برفض اي خطوة تقوض الامن والاستقرار في المنطقة.

وشدد الدكتور علاوي على ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، داعياً الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية الى موقف حازم تجاه تلك المخططات الاستيطانية.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

16 أيـــــــــــــــار 2020