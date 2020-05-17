مدرب ليفربول يفتقد اللاعبين والتدريبات اليومية

أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أنه يفتقد التواجد اليومي مع اللاعبين في تدريبات الفريق، بسبب إجراءات العزل المتبعة حالياً ضمن جهود مكافحة تفشي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد.

وقال كلوب ، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” : “أفتقد الأولاد (اللاعبين) كثيراً، وأفتقد أيضاً الجميع في ميلوود (ملعب تدريبات ليفربول) لأننا نتمتع بعلاقات طيبة وأصبحنا أصدقاء على مدار أربعة أعوام ونصف العام”.

وأوضح أنه التقى ستيفن جيرارد النجم السابق للفريق وأيقونة ليفربول عندما كان يتريض، وقال كلوب “كان هذا جيداً؛ ولكننا نحافظ دائماً على تباعدنا”.

وكان كلوب على تواصل بشكل منتظم مع باقي أعضاء الفريق عبر اتصالات الـ”فيديو كونفرنس” ولكنه يرى أن هذا يختلف عن العودة إلى ملعب التدريبات وأداء المهمة بشكل طبيعي مشيرا إلى أنه يفتقد هذا كثيراً.

وقضى كلوب معظم فترة العزل الصحي في مشاهدة تسجيلات لمباريات الفريق.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه ، ويحتاج الفريق لانتصارين فقط ليستعيد لقب المسابقة الغائب عنه منذ 30 عاماً.