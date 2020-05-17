منظمة العمل الصالح توزع السلة الغذائية على الايتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام علي (ع)

وزعت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي السلة الغذائية الرمضانية على الأيتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام ، وذلك في يوم الجمعة المصادف ١٥ / ٥ / ٢٠٢٠ بمقرها الرئيسي في بغداد منطقة المعامل – الباوية شارع راضي.

وشمل التوزيع أعدادا كبيرة من العوائل المتعففة والأيتام المسجلين في المنظمة ، وتأتي هذه المبادرة استمرارا لعمل المنظمة طيلة فترة الحظر المنزلي بسبب جائحة كورونا وأيام شهر رمضان المبارك بما تضمنه من مناسبات.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

١٦/ ٥ / ٢٠٢٠