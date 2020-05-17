نائب يطرح خيارين لتجاوز الازمة المالية

طرح النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، السبت، خيارين لتجاوز الازمة المالية الحالية، فيما شدد على اهمية عدم تخفيض الخزين الاحتياطي من العملة والذهب الموجودة لدى البنك المركزي كونها ستؤثر سلبا على قيمة العملة المحلية.

وقال المسعودي إن “الانهيار الكبير باسعار النفط عالميا سبب حرج كبير للعراق بالجانب الاقتصادي”، مبينا ان “العجز التخميني اليوم بالموازنة يقترب من 60 مليار دولار، مايعني ان هناك تحديات كبيرة على الحكومة ينبغي مواجهتها”.

واضاف المسعودي، أن “الخيار الاقرب والاهم اليوم هو ترشيد الاستهلاك والانفاق بالموازنة الاستثمارية الى ادنى حد، والتركيز على توفير السيولة المالية للموازنة التشغيلية”، لافتا الى ان “الخيار الاخر هو الاقتراض المحدود اولا من المصارف والبنوك الاهلية والمحلية ومن ثم الذهاب للاقتراض من البنك الدولي، ولكن بمبالغ محدودة جدا”.

واكد المسعودي، اننا “لانريد تكبيل العراق بديون كبيرة في الموازنة الحالية او الموازنات المقبلة، بالتلاي فان تعزيز الاقتصاد وتوفير النفقات هي السبيل الامثل لتجاوز الازمة”، مشددا على ان “البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطات نقدية واخرى من الذهب، لكننا نحرص على عدم تخفيض حجم الاحتياطي لانه سيؤثر سلبا على قيمة العملة المحلية بالسوقين الداخلية والخارجية”.