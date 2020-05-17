هيجواين آخر العائدين إلى صفوف يوفنتوس

أصبح الأرجنتيني جونزالو هيجواين آخر لاعب يعود إلى صفوف فريقه يوفنتوس، وذلك بعد رجوعه إلى إيطاليا الجمعة في الوقت الذي يستعد فيه دوري كرة القدم في البلاد للاستئناف في 13 حزيران بشرط موافقة الحكومة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، ان “هيجواين وصل إلى تورينو على متن طائرة خاصة بعد ظهر يوم الجمعة بعد توقف في لاس بالماس الإسبانية، ثم استقل سيارة كانت بانتظاره”.

وأضاف أن ” لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، سيخضع لأسبوعين من الحجر الصحي”.

وكان اللاعب الدولي البالغ من العمر 32 عاماً، قد غادر إيطالي في 19 مارس الماضي، بعد أيام قليلة من تعليق البطولة المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ليكون مع والدته المريضة في مسقط رأسه، وبعد خضوعه لاختبار أظهر نتيجة سلبية من فيروس “كوفيد-19″، إثر إصابة ثلاثة لاعبين من زملائه به.