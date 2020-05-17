وزارة الهجرة توزع اكثر من 32 الف حصة اغاثية للاسر النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن توزيعها (32154) الف سلة غذائية وسلة صحية للعوائل النازحة في محافظتي دهوك والسليمانية .

وقالت مدير قسم محافظات اقليم كوردستان في الوزارة عليا حسين البزاز ان ” فرق عمل الوزارة الميدانية وزعت (28) الف و (304) حصة اغاثية للنازحين في محافظة دهوك تضمنت سلات غذائية وصحية ، منها (5396) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي بيرسفي الاول والثاني و(6068) حصة اغاثية بين نازحي مخيم جم مشكو فضلا عن توزيعها ( 8240) حصة اغاثية بين النازحين في مخيمي باجدكندال الاول والثاني اضاف الى توزيع ( 7700) حصة اغاثية للنازحين في مخيمي قادية والداودية الى جانب استهداف النازحين القاطنين خارج المخيمات بالمساعدات وذلك من خلال التنسيق المباشر مع ادارة محافظة دهوك ، اذ وزعت الفرق (900) حصة اغاثية للاسر النازحة في نواحي زليكان وكلكجي وقصروك ” .

واضافت البزاز ان الفرق الميدانية في محافظة السليمانية وزعت (3850) حصة اغاثية متضمنة سلات غذائية وصحية للاسر النازحة ، موزعة على ( 970) حصة اغاثية وزعتها للنازحين في مركز محافظة السليمانية و(1282) حصة اغاثية وزعتها بين النازحين في منطقتي حلبجة تازه وحلبجة شهيد اضافة الى توزيعها (1598) حصة اغاثية للنازحين في مركز قضاء كلار .