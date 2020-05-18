أفتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية قريبا

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري القاعات المختلفة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في العاصمة القاهرة و ذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية تمهيدا لافتتاحه قريبا.

رافق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال الزيارة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار و الدكتور احمد الشربيني المشرف العام علي المتحف و العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، واحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير.

شملت الزيارة للقاعة الرئيسية للمتحف القومي للحضارة المصرية وسيناريو العرض المتحفي الخاص بها وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، حيث اعطى تعليماته بضرورة انهاء كافة الاعمال المقررة بأعلى كفاءة.

ومن الجدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي و المعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون و الحرف التقليدية في الحضارة المصرية