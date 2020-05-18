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إحتراق شيعة العراق بسبب قادته:

عزيز الخزرجي فيلسوف كوني
وصلني هذا الرابط , يرجى الأطلاع عليه لترى وضع الشيعة في العراق و التي ستسوء أكثر فأكثر بعد فترة بسبب أخلاق و سلوك الأحزاب التي سقطت: للأسف دمّر السياسيون المذهب الشيعي خصوصا الأحزاب المتحاصصة لحفنة من المكاسب و الرواتب, بحيث وصل الأمر إلى أنّ الناس حتى العركَجية لم يعودوا يقفون بصف من ينتمي لتلك الأحزاب خوفا من تشويه .سمعتهم و التي أقلها: دواعش الشيعة ؛ جواسيس ؛ سرسرية ؛ حرامية ؛ منافقين ؛ أصدقاء البعثية و قتلة الصدر ؛ مجرمي الشيعة ووووو. https://www.facebook.com/100019570140273/videos/550791028916564

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