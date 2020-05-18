اسماء الفائزين بمسابقة موهبتي من بيتي في أسبوعها السابع

عمان : 2020

أعلنت وزارة الثقافة اليوم الأحد أسماء الفائزين في مسابقة “موهبتي من بيتي” في أسبوعها السابع، حيث فاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع مناصفة كل من شذى هيثم علي الرواشدة عن حقل النصوص الأدبية، وريماز محمد الغندور عن حقل العزف والغناء. إلى ذلك تتواصل مسابقة (موهبتي من بيتي) في أسبوعها الثامن والأخير باختيارها لاحتفالات المملكة بعيد الاستقلال 74 موضوعا للمسابقة، والذي يصادف الاثنين 25/5. وسيكون شعار المسابقة لهذا الموسم “عبر وطني .. ابدع وطني” وتركز المسابقة من خلال حقولها المختلفة على رؤية المشاركين للتعبير عن نهضة الوطن ونضالات رواده لتحقيق الاستقلال. ودعا وزير الثقافة د. باسم الطويسي الأسرة الأردنية إلى التفاعل مع المسابقة من خلال مشاركات متميزة تبين أهمية هذه المناسبة، وتعكس الانجازات الوطنية التي تحقق عبر مسيرة الاستقلال، ومن خلال حقول المسابقة المتعددة في مجالات : القصة والشعر، الغناء ، الفنون التشكيلية، والتمثيل والفيديو المنزلي. وأشار د. الطويسي إلى إن تزامن احتفال بعيد الاستقلال يرتبط بشكل مباشر بالمنجز الذي حققه الأردنيون خلال تاريخهم الممتد تحت ظل الراية الهاشمية، وبما أنجزه الآباء وما أضافه الأبناء، والذي رسم لوحة فسيفسائية غنية بقيم الإنسانية المستندة إلى جذورنا الثقافية، وتطلعاتنا إلى خلق فضاء من الحرية التي لا تتجافى مع هذه القيم. وبين الطويسي ان المسابقة تنطلق من أهمية العمل الثقافي وترتيب أولوياتنا تجاه تحقيق فرص النهوض بالمشهد الإبداعي الأردني، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع . وأشار إلى أن الوزارة تواصل استقبال المشاركات لجائزة يوميات التوثيق الإبداعي في زمن كورونا التي أطلقتها الوزارة عبر منصةkolmorsayamor.gov.jo لتوثيق أحداث هذه المرحلة من خلال الإبداع، مبينا أهمية التوثيق للأجيال القادمة. وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت مسابقة “موهبتي من بيتي” آذار الماضي بهدف استثمار الأوقات التي يقضيها الأطفال والشباب مع العائلة في البيت نتيجة للظرف الاستثنائي للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع رسالة الوزارة في تحفيز الإبداع وإتاحة الفرصة لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم بشكل منتج. وقسمت المسابقة على فئتين، الأولى: الأطفال من سن 10 إلى 14 عاما، والثانية: الشباب من سن 15 إلى 25 عاما. وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، الفن التشكيلي والرسم، الموسيقى والغناء، الفيديو المنزلي، الفيلم وستاند أب، والأناشيد علما أن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل (200 دينار)، وتمنح جائزة (100 دينار) لباقي الفائزين، وتبلغ الجائزة الكبرى (1000 ) دينار.

وفاز بالجائزة في الأسبوع السابع في حقل الأناشيد كل من

1 وسيم أكرم أحمد العزام 2 ايناس محمد عبد المنعم عيد 3 ساره محمود مازن حرزالله 4 آيات محمد نايف يوسف 5 عمر مازن محمد محمود 6 محمد أحمد محمد العواجنة 7 محمد شادي محمد ابو عصب 8 نوح أحمد محمد غزلان 9 يوسف رافع يوسف غانم 10 نصر وليد مصطفى قنديل 11 ندى حسام يعقوب القدسي 12 حسن وحيد محمود غزال

وفاز في حقل النصوص الأدبية كل من:

1 شذى هيثم علي الرواشدة 2 رغد منذر محمد الداودية 3 شيماء محمد علاء الدين السيد محمد 4 دعاء محمود عبد الرحمن الجواودة 5 يوسف فوزي احمد سماره 6 عهود محمد خالد الهلالات 7 منى زهير فوزي حسن اليازوري 8 بتول صالح يوسف السليحات 9 أيهم عصام محمود الغرام 10 أروى ناصر فؤاد منصور 11 خالد ماجد فايز السعدي 12 هنادي ماجد محمود الرفاعي 13 ياسمين علي محمود الزيود 14 كليماس نوفل محمد العجارمة 15 سجى سامر أمين جرّاح 16 أمجد بلال قاسم عبدالله 17 رغد حسام الدين علي التميمي 18 وئام محمود حسن محيسن 19 الاء عبدالله عطية ابوقديري 20 عائشة وليد محمود ناصر 21 شهد سميح محمود الرفوع 22 فرح محمد حسن 23 ملاك سعود ابو العلا 24 حلا هاشم محمود الرويضان

وفاز في حقل الموسيقى والغناء كل من:

1 ريماز محمد الغندور 2 صلاح الدين يوسف خليل ابوبكر 3 جنى معن ابراهيم محادين 4 سلام حنا سلامة كرادشة 5 شهد ايمن علي أبو دهيس 6 مهند نبيل صالح بركات 7 ساره محمد ابراهيم ابو حامد 8 راكان وسام يوسف حداد 9 إبراهيم ناجي محمد الناجي 10 لين مصطفى سالم بطيحه 11 نور رائد مصطفى العشي 12 نورهان ماهر يوسف جادالله 13 حمزة عودة سليمان ابوهديب 14 زيد “محمد خميس” نمر ابو العافية 15 زيد خلف محمد الجوارنة 16 ديفيد جورج يعقوب الزوايده 17 ديانا سامي عايد الجبور 18 ريني الياس جبرائيل كرم 19 أحمد نجيب محمد علي التوبات 20 سيف أنور حسين نخلة 21 ربيع فهمي فريد حداد 22 احمد باسل احمد نصيرات

وفاز في حقل التمثيل والستاند أب كوميدي كل من:

1 لين اسامه طايع سالم 2 سبا زكريا محمود المومني 3 عبد الرؤوف معتصم الخطيب 4 لجين اكرم محمود الزيود 5 شادن يوسف محمد أبو العدس 6 دانا عدنان عودة المشاقبة 7 ليندا رامي محمد خير شموط 8 مجد ماهر محمد عميرة 9 انتصار سعدي سلمان النقله 10 سلمى إيهاب محمد الشعباني 11 شهد ماجد محمد الضمور 12 اماني صالح خليل ابو طعيمة 13 راما رأفت احمد عطون 14 جود رباع عبدالقادر الكيلاني 15 عبد الرحمن محمد عبدالفتاح أبوطوق

وفاز في حقل الرسم كل من:

1 مرح ماهر خلف المرافي 2 ليث سعدالدين محمود ذيب 3 شذى خليل يوسف الخطيب 4 إسراء وليد جميل التميمي 5 اليسار احمد درويش الشعبي 6 بهية نعمان مروح البقور 7 مها حسن علي طلفاح 8 شهد مخلد محمد رشدان 9 محمد بكري عارف حماد 10 محمد عصام محمد الشلول 11 محمد عماد احمد ابوعيد 12 ندى محمد حسين المناصير 13 تاله داود علي احمد 14 نورس احمد اسماعيل 15 نور شرحبيل محمد سعيد الحاج علي 16 رغد جميل أحمد أبو مطر 17 سجى احمد طاهر الجغبير 18 ساره زهير الشرفاء 19 علي محمد احمد الخماسية 20 سدين محمود ابراهيم مساعدة 21 فارس عبد عايش زقيبة 22 ليان سالم علي القوابعة 23 نوران محمد خير عبد الكريم مذيب عبيدات 24 سلسبيل حسين إسماعيل خشاشنه 25 يارا محمود مراد العمد 26 فاطمة الزهراء حسام محمود الخزعلي 27 بيان شاهر محمد الحسن