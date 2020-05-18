التماثل والتطابق بين مضموني مقالتي و مقالة موقع أمريكي بخصوص مقاضاة الحكومة الأمريكية بسبب غزو العراق

بقلم مهدي قاسم

نشرتُ في 7 – 5- 2020 مقالة في صحيفة صوت العراق * تعليقا

على تصريح ترمب والذي يعترف من خلاله بخطأ عملية غزو العراق ويعتبره خطأ كارثيا وبدون مبرر أو سبب ، و دعمت ذلك برأي مماثل لطوني بلير على هذا الصعيد ، وقد طالبت أنا في مقالتي الآنفة الذكر بضرورة تشكيل لجنة خاصة مكونة من خبراء قانون دوليين وقضاة ومحامين

عراقيين و مختصين آخرين بهدف تقديم دعوى جنائية ضد حكومة الولايات المتحدة والمطالبة بتعويضات كبيرة عن الأضرار المادية والمعنوية الهائلة ، زائدا أثا و مشاهدر الخراب و الدمار الشاخصة التي لُحقت بالعراق منذ عملية الغزو وحتى الآن ، و ذلك بسبب عملية الاحتلال

هذه . و بعد مرور 17يوما من نشر مقالتي قرأتُ اليوم في صوت العراق مقالة لموقع أمريكي تحمل نفس الطروحات والمطالبات التي جاءت في مقالتي والتي سأعيد انشرها الآن مجددا بعد مقالة الموقع الأمريكي -أدناه ــ مباشرة و ذلك بحكم تماثل وتطابق الأراء والتصورات إلى

حد كبير بين المقالتين :

موقع امريكي : يجب مقاضاة امريكا على جرائمها المرتكبة

في العراق

بين موقع ( ذي دوران) الامريكي عدد من الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة

في العراق ، مشدد على ضرورة محاسبة واشنطن .

وذكر تقرير للموقع انه ” وطبقا لقانون محكمة نورنبيرغ التي انشأتها الولايات

المتحدة وحلفائها في عام 1946 فان الغزو الذي قامت به الولايات المتحدة للعراق عام 2003 كان حربا عدوانية ، فلم لم يكن هناك تهديد وشيك لأمن الولايات المتحدة ولا لأمن العالم، وقد انتهك الغزو ميثاق الأمم المتحدة وكذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1441،

ولذا فانه وبموجب قانون المحكمة فانه يجب اعتقال ومحاكمة أولئك الأفراد المسؤولين عن غزو العراق ، بدءًا بالرئيس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزيرة الخارجية كوندوليز رايس ووزير الخارجية السابق كولين باول ونائب وزير الدفاع

السابق بول وولفويتز”.

واضاف أنه ” وطبقا لموقع الترنت في 15 آذار لعام 2018 فقد كشف كلا من ميديا

بنيامين ونيكولاس جي ديفيس في مقابلة عن عدد مذهل للقتلى في العراق بسبب الغزو مؤكدان أن ” احصائياتهم باستخدام افضل المعلومات المتاحة تشير الى أن حوالي 2.4 مليون حالة وفاة في العراق قد حدثت منذ بدء الغزو عام 2003 وحتى لحظة المقابلة وان لديهم ادلة قوية تدعم تلك

التقديرات”.

وتابع أنه ” وطبقا لتقرير موقع بينز انسايدر الامريكي في شباط من عام 2020

فقد كلف غزو العراق وحده دافعي الضرائب مامتوسطه 8000 دولار لكلا منهم و حوالي 2.4 ترليون دولار المبلغ الاجمالي للحرب وربط بالتحليل الأكاديمي الذي دعم هذا التقدير حيث كانت حرب النظام الأمريكي الغازية ، التي ارتكبتها عصابة بوش ضد العراق ، جريمة ضد الشعب الأمريكي

على الرغم من أن العراقيين عانوا منها أكثر بكثير مما عانينا”. بحسب التقرير .

وواصل ان ” استطلاع معهد غالوب لعام 2015 بين أن العراقيين كانوا الاكثر غضبا

وحزنا من بين سكان العالم وأن العراق لديه أعلى “نقاط خبرة سلبية”. تتضمن هذه النتيجة “الحزن” و “الألم الجسدي” و “الغضب” وأنواع أخرى من البؤس التي مرت بها البلاد بعد الغزو الامريكي ، فيما بين تقرير عام 2019 لنفس المؤسسة أن العراق حصل على المركز الرابع من أعلى

“نقاط الخبرة السلبية” بعد تشاد والنيجر وسيراليوم ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) ..

فيما يلي نص مقالتي التي نشرتها في 7 – 5 – 2020 في صحيفة

صوت العراق :

(

POSTED ON

2020-05-07

BY SOTALIRAQ

على ضوء تصريحات ترمب : يجب مقاضاة حكومتي الأمريكية

والبريطانية .. طلبا لتعويضات الغزو

على ضوء تصريحات ترمب : يجب مقاضاة حكومتي الأمريكية والبريطانية

طلبا لتعويضات الغزو*

بقلم مهدي قاسم

ليس للوهلة الأولى يصرح الرئيس الأمريكي ترمب فيما يتعلق

الأمر بعملية غزو العراق ، معتبرا إياها عملا خاطئا وكارثيا وليس لها

ما يبررها ، كما سبق له في هذا السياق أن صرح بشيء من هذا القبيل أثناء حملته الانتخابية السابقة ، و بغض النظر عن النوايا المبيتة والكامنة الخبيثة خلف مثل هذه التصريحات ، وربما تأسفا على وقوع

العراق تحت الهيمنة الإيرانية بعد كل تلك الخسائر البشرية والمادية الأمريكية

الهائلة و الناتجة عن تلك القرصنة اليانكية ، فالشيء الأكيد إن هذا النوع من التصريح لترمب و غيره من مسؤولين أمريكيين يأتي دليلا آخر على عدم شرعية عملية هذا الغزو و على قرصنتها

السافرة و المستهترة ، و بالتالي يمكن اعتبارها عدوانا فظا وظالما جرى

بحق بلد مستقل و ذات سيادة يتمتع بكامل العضوية في الأمم المتحدة ، بغض النظر عن نظامه الديكتاتوري السابق حينذاك ، كما ينبغي في هذا المضمار أن لا ننسى تصريح رئيس الحكومة البريطانية السابقة

جون بلير ( و الذي سبق و أن تحالف مع بوش الأبن في عملية غزو العراق

) أن أكد هو الآخر على “خطأ ” عملية الغزو تلك بناء على معلومات كاذبة حسب تعبيره ، وهو الأمر الذي برمته يمكن اعتباره أساس أنطلاق قانوني راسخ ومتين لمقاضاة حكومتي الأمريكية والبريطانية المتورطتين

المباشرتين في عملية احتلال العراق وذلك بغية المطالبة المشروعة بتعويضات

كبيرة بل و هائلة قد تبلغ عشرات مئات مليارات دولار تعويضا عن كل الخسائر البشرية والمادية و المعنوية والنفسية و الأثرية الكبيرة فضلا عن مظاهر الخراب و التدمير التي سببتها وتسببها عملية

الغزو حتى الآن .

و ما دمنا عند عمليات غزو تعويضات فأن العراق لا زال

حتى الآن يدفع تعويضات غزو الكويت من قبل الديكتاتور البائد ، والبالغة

مئات مليارات دولارات ، وهي تعويضات يبدو لا نهاية لها !!ــ بحيث حتى العامل الوافد الذي عمل في الكويت قبل الغزو ولو لمدة شهر واحد حصل على تعويضات مع الفوائد ، فالسؤال يا ترى ما الفارق بين

عمليتي غزو الكويت من قبل النظام السابق و غزو العراق من قبل إدارة بوش

الأبن ؟ ، فلماذا يدفع العراق تعويضات للكويتيين و غيرهم حتى الآن بينما لا تدفع أمريكا ولو سنتا واحد كتعويضات مشروعة للعراق وخاصة بعدما اتضح عدم وجود أي أساس لذريعة الغزو ومبرراته القانونية

وهي وجود أسلحة الدمار الشامل ؟..

إذ لا قبل عملية الاحتلال ولا بعدها لم عثروا ولو على

أبسط دليل أو أثر يدل على تلك الأسلحة المزعومة ..

لذا فيجب تكوين لجنة قانونية مكوّنة من قضاة ومحامين ومدعين

عامين و أكاديميين وغيرهم من ذوي اختصاص وشأن بالقانون الدولي و تعويضات

الحرب لغرض تحريك دعوى المطالبة بتعويضات الغزو والحرب والاحتلال من كل من حكومتي الأمريكية و البريطانية ..

بطبيعة الحال أن لصوص وعملاء المنطقة الخضراء لا يعوّل

عليهم من هذه الناحية مثلما حتى الآن ..

هلمش ذات صلة :

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ترامب:

غزو العراق “قد يكون أسوأ قرار” في تاريخ الولايات المتحدة

أدان

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار غزو العراق في عام 2003

واصفا إياه بأنه “قد يكون أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة على الاطلاق”.

جاء

ذلك في سياق حديثه عن أهداف سياسته الخارجية في مقابلة مع صحيفتي التايمز

البريطانية وبيلد الألمانية.

وقال

الرئيس الأمريكي المنتخب إن الهجوم على العراق ما كان يجب ان يحصل في

المقام الاول وإن “كل ذلك ما كان يجب أن يحدث”، مشددا على القول إنه “كان واحدا من أسوأ القرارات، وربما أسوأ قرار اتخذ في تاريخ بلادنا على الاطلاق ــ نقلا عن مواقع ووكالات عديدة )