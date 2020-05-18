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الحريات الشخصية و ممارستها

احمد كاظم

الحريات الشخصية بأنواعها ليست مطلقة يحدد ابعادها القانون و الدين و الاهم من ذلك التقاليد الاجتماعية لغرض الحفاظ على حقوق الاخرين و صحتهم و راحتهم و كرامتهم.

يحق للذكر و الانثى ممارسة الجنس بينهما او مثليا او حتى مع الحيوانات على ان يتم ذلك في مكان (مستور) مع عدم السعي لترويج الجنس خاصة بين القاصرين و القاصرات عمريا للمحافظة على حقوقهم و ابعادهم عن المشاكل.

يجق للذكر و للأنثى تعاطي المخدرات و المنبهات و المسكرات و لكن لا يحق لهما الترويج لها بين الناس خاصة القاصرين و القاصرات عمريا للمحافظة على حقوقهم و ابعادهم عن المشاكل.

يحق للذكر و للأنثى فتح صالونات للتجميل على ان يقتصر ذلك على التجميل فقط و لا يشمل الدعارة و تجنيد الفتيات القاصرات و الفتيان القاصرين لان ذلك ينتهك حقوقهم و يخلق لهم المشاكل.

يحق للذكر و للأنثى لعب القمار على ان يكون ذلك في مكان (مستور) و لا يحق لهما الترويج للعب القمار خاصة بين القاصرين و القاصرات عمريا لان ذلك ينتهك حقوقهم و يخلق لهم المشاكل.

يحق للاب و للام ممارسة ما ذكر على ان يتم ذلك بعيدا عن اولادهم و بناتهم لكي لا تفرض عليهم و عليهن ممارسات ضارة في الحاضر و في المستقبل.

البعض يروج للمسكرات و القمار و الدعارة و المثلية باسم الحريات الشخصية لغاية في نفس يعقوب على ان لا تشمل هذه الحريات ابناءه و بناته لان هذا البعض منافق.

البعض يرحّب بسرور إذا كانت لابنه (عشيقة) و لكنه يقتل ابنته (غسلا للعار) اذا كان لديها عشيق لان هذا البعض منافق.

ملاحظة: يحق لكندا وبريطانيا وفرنسا ارفع اعلام المثليين في بلداهم و لا يحق للأمم المتحدة رفع علم المثليين لأنها تمثل دولا تختلف في اديانها و عاداتها الاجتماعية.

الدول ذات التاريخ الاستعماري البغيض لا تكتفي بنهب أموال الدولة التي تستعمرها ولا تكتفي بقتل مواطنيها بل تريد تغيير المعتقدات الدينية والعادات الاجتماعية أيضا.

باختصار: لا توجد حريات شخصية مطلقة لان الممارسات الشخصية المضرة كالأمان و غير الطبيعية كالمثلية ينعكس ضررها على الاخرين.

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