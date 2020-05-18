الصحة تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا منذ انتشار الوباء

أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 144، إصابة بفيروس كورونا، وهو المعدل الأعلى منذ تفشي الوباء.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إنه “تم فحص (٣١٠٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٤٩٧٠١)”.

وأضافت “سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة (١٤٤) اصابة جديدة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٦٦، بغداد/ الكرخ: ٢٢، مدينة الطب: ١٧، البصرة: ٤، واسط: ٩، كربلاء: ١٦، المثنى: ٣، السليمانية: ٧”.

فيما سجلت ٩٢ حالة شفاء، وحالتا شفاء في مدينة الطب وفي ديالى.

واصبح مجموع الاصابات “٣٤٠٤”، ومجموع حالات الشفاء “٢٢١٨”، فيما مجموع الراقدين في المستشفيات فقد بلغ “١٠٦٣”، ومجموع الوفيات “١٢٣”.