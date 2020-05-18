الكاظمي يوجه الداخلية بكشف مصير المختطفين والمغيبين

وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاحد، وزارة الداخلية باستخدام كل إمكاناتها للكشف عن المختطفين والمغيبين، مستنكرًا ما يتعرض له المواطنون من عنف بوجود وزارة كبيرة مثل الداخلية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن الاخير زار وزارة الداخلية والتقى الوزير عثمان الغانمي. وكد الكاظمي على “ضرورة أن يتركز عمل الوزارة على خدمة المواطنين وحفظ كرامتهم وترسيخ القانون وحكم العدالة، وبناء مؤسسة مهنية تعيد للدولة هيبتها وتحارب الفساد دون محاباة لأحد”.

وشدد على “ضرورة استخدام كل إمكانات الوزارة للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين”، قائلًا إن “الداخلية وزارة كبيرة ومن غير المعقول أن يتعرض المواطنون للخطف والاختفاء بدون رادع، يجب متابعة هذه القضايا وحسمها”.

واضاف أن “هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادًا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، وكلنا ثقة بقدرة قواتنا”.

وخاطب الكاظمي ضباط وزارة الداخلية قائلا: “لا تخشوا من أي جهة تدعي الانتماء السياسي، تحركوا ضد عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وابذلوا المزيد من الجهد للحد من انتشار المخدرات، فضلًا عن محاربة الفساد والترهل والتدخلات السياسية”.

وأشار إلى أن “الجريمة والفساد والتدخل السياسي كلها تحديات تواجه الدولة وهيبتها، وأن الحكومة عازمة على التصدي لها كأولوية”. وأكد الكاظمي على “ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات بروح مختلفة على أساس احترام القوانين وقيم حقوق الانسان، وحماية كرامة المواطن العراقي”، مضيفا أن “الضابط الذي يؤدي واجبه بكفاءة ومهنية سوف يكرّم، أما المقصر والمعتدي، فالعقوبة بانتظاره”. وقال بحسب البيان إنه “سيكون كالسيف مع من يتجاوز على المواطن”.