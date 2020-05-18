النزاهة: ضبط عقدين تسببا بهدر ملايين الدولارات في البصرة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن وجود “أخطاء فنية” في تنفيذ مشروع تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية في محافظة البصرة، الأمر الذي أدى لإلحاق الضرر بالمال العام، مبينة أن الكلفة الإجمالية للمعمل قاربت 40 مليون دولار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى الشركة العامة للحديد والصلب، تمكن من ضبط أوليات عقد تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية الذي أبرمته الشركة العامة للحديد والصلب مع إحدى الشركات التركية”.

وأشارت الدائرة، إلى “وجود أخطاء فنية في تنفيذ المشروع أدت إلى تضرر الفرن الحراري وطفح وتدفق المياه الجوفية في المعمل؛ مما أثر سلبا على البنى التحتية للمشروع”، موضحةً أن “القيمة الإجمالية للعقد الذي أبْرم عام 2012 بلغت (39,250,000) مليون دولار أمريكي”.

وأضافت الدائرة، أنه “في عملية ثانية، تمكن فريق عمل المديرية من ضبط معمل لإنتاج الأوكسجين تعاقدت محافظة البصرة على إنشائه، ولم يتم استلامه استلاما نهائيا منذ عام 2012”.

وتابعت، أن “المحافظة تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات العامة لإنشاء المعمل بمبلغ مقداره (1,062,000,000) مليار دينار، لكن لم يتم استلامه بشكل نهائي من قبل مستشفى الموانئ التعليمي التابع لدائرة صحة البصرة، بالرغم من أن إنتاج المعمل من الأوكسجين يغطي حاجة المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة”، لافتة إلى “توقفه عن العمل؛ لوجود عطل فيه ولم تتم صيانته؛ لوجوب تحديد العطل من قبل الشركة المجهزة، الأمر الذي أدى إلى قيام المستشفيات والمركز الصحية بشراء الأوكسجين من السوق المحلية لتغطية احتياجاتها”.

ولفتت الدائرة، إلى “تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نفذتا بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.