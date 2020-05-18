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خبير أمني: 3 أسباب وراء تصاعد عمليات داعش

أكد الخبير الأمني هشام الهاشمي، اليوم الأحد، وجود ٣ أسباب وراء تصاعد عمليات تنظيم داعش الإرهابي، في مقدمتها تقليل أدوار وجهود التحالف الدولي الاستخباراتية وسلاح الجو إلى أدنى حد ممكن.

جريدة المغرب | هشام الهاشمي الكاتب العراقي المختص في شؤون الجماعات ...

هشام الهاشمي

أضاف الهاشمي ، أن «الأسباب الأخرى هي تصاعد الخلافات السياسية وكذلك حظرالتجوال والذي سحب الكثير من القوات الأمنية إلى مراكز المدن لفرضه بسبب وباء كورونا».

مبيناً بأن «تنظيم داعش في ظل قيادته الجديدة اتخذ منهج يشبه منهج الزرقاوي عبر عمليات في جبهات متعددة ومفارز صغيرة وتعرضات لفرض وجوده كأمر واقع في القرى البعيدة عن السيطرة الأمنية أو التواجد الكثيف للقوات الأمنية».

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