رئيس إقليم كوردستان يجدد دعمه الكامل لحقوق المكونات

أبدى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعمه الكامل لحقوق المكونات القومية والدينية في الإقليم، مشدداً أن أبناء المكونات مواطنون أصليون في إقليم كوردستان يجب احترام قراراتهم والحفاظ على حرياتهم، ولا يجوز تحويلهم إلى جزء من الخلافات السياسية، كما لا يجوز ولا يسمح بالتهجم عليهم.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، اليوم، ممثلي المكونات القومية والدينية في برلمان وحكومة كوردستان.

ووفق بيان من رئاسة الإقليم، ، فقد طرح ممثلو المكونات خلال الاجتماع آراءهم ووجهات نظرهم الخاصة بالأوضاع الحالية لإقليم كوردستان، وتحدثوا عن دور ومكانة المكونات في الحياة السياسية والإدارية بإقليم كوردستان، مؤكدين على ضرورة حماية حقوقهم واستحقاقاتهم في مجال التمثيل في المؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان.

وجدد ممثلو المكونات تقديرهم وشكرهم لرئاسة إقليم كوردستان التي «تمثل المظلة الجامعة لكافة الأطراف والمكونات وتعمل في سبيل التعايش والتلاحم وقبول الآخر في إقليم كوردستان»، وعرضوا عدداً من المشاكل التي تواجههم في الجوانب السياسية والإدارية، وأشاروا إلى النواقص والحاجة إلى الخدمات في بعض المناطق، طالبين من رئاسة إقليم كوردستان المساعدة على متابعتها وحلها.

من جهته، أكد نيجيرفان بارزاني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف والتلاحم والتعايش وقبول الآخر وإقرار الحقوق والمستحقات للمكونات في الدستور المستقبلي لإقليم كوردستان، وأكد أن المكونات القومية والدينية موضع اعتزاز وثراء وصورة جميلة لإقليم كوردستان يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها.

كما نوه بارزاني إلى أن إقليم كوردستان يمر بأوضاع هو معها بٲمس الحاجة إلى الأمان والاستقرار السياسي ووحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك بين جميع الأطراف السياسية والمكونات لتتعاون جميعاً مع حكومة ومؤسسات إقليم كوردستان وتسعى لتخطي صعوبات هذه المرحلة، مشدداً أن رئاسة إقليم كوردستان ستواصل العمل والسعي مع جميع الأطراف والمكونات ومع البرلمان والحكومة، لهذه الغاية.