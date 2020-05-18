سيادة المطران عطا الله حنا : ” العالم بأسره يتحدث عن وباء الكورونا والكثيرون في عالمنا يتجاهلو

سيادة المطران عطا الله حنا : ” العالم بأسره يتحدث عن وباء الكورونا والكثيرون في عالمنا يتجاهلون وباء العنصرية الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأن العالم بأسره يتحدث في هذه الايام عن وباء الكورونا وضرورة مواجهته ومحاصرته والقليلون يتحدثون عن وباء اخطر منه الا وهو وباء العنصرية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة تفاصيل حياته .

ان وباء الكورونا سوف يتم الانتصار عليه عاجلا ام اجلا ، ويبقى امامنا وباء العنصرية الصهيونية الحاقدة التي تستهدف الشعب الفلسطيني المظلوم والمنكوب منذ عام 48 وحتى هذه الساعة على مرآى ومسمع العالم .

ها هي حكومة اسرائيلية جديدة تتباهى بعنصريتها وحقدها وتنافسها على سرقة اراضي الفلسطينيين وهنالك اعضاء في هذه الحكومة من عندهم افكار ترقى الى مستوى اخطر من العنصرية وهو الفاشية .

لن نتحدث عن عنصرية الحكومة الاسرائيلية لانها لا تختلف عن سابقتها ولا نتوقع في يوم من الايام ان يتغير وضعها .

الذي يجب ان يتغير هو واقعنا الفلسطيني لكي نكون اكثر لحمة وتعاضدا ووعيا وسعيا من اجل انهاء الانقسامات والتصدعات في الجسد الفلسطيني .

لا نتوقع ان يتغير شيء في اسرائيل ولا نتوقع ان يتغير شيء في امريكا فالذي يجب ان يتغير هو واقعنا الفلسطيني اولا وواقعنا العربي ثانيا لكي يكون العرب اكثر لحمة وتضامنا وان تكون بوصلتهم باتجاه فلسطين .