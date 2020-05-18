طرق على باب التّحرر

عبد الله ضراب الجزائري

تعْجبُ الأمم الحالية والأجيال الآتية من حالنا نحن مسلمي اليوم ، إذ كيف نمرِّغ أنوفنا في رُغام الهوان والإذلال ونحن نملك

كل مقومات العزِّ والإجلال ، من منهج قويم واضح ، وثروات ، ورجال ، فأين الخلل

؟؟؟؟

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إنّي أُلَمْلِمُ بالقريضِ حُطامِي … أسْتلُّ من هذا الرُّكامِ حُسامِي

إنِّي أواسي بالقصائد أمَّة ً … تشكو من الخِذلانِ والآلامِ

إنِّي أعالجُ عِلَّتي في صَيْحتِي … وألومُ نفسي عن غَطيطِ منامِي

فلعلَّ أقصانا المُحاطَ بِخذْلِنَا … يُرضيه في شعري صُراخُ كلامي

ولعلَّنا ولعلَّكم نسمو إلى … قِممِ المكارم في هدى العَلاّمِ

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يا هائمًا في ذلِّ طيشكَ مُعرضاً … عن درب عزِّكَ في هدى الإسلامِ

كَفَّنتَ نفسكَ بالمطامع والهوى … ودفنتَ عقلكَ في ثرى الأوهامِ

الرِّزقُ ويحكَ قِسْمة ٌ أزليَّة ٌ … يُعطى يُحدُّ بحكمة القسَّامِ

أجلُ النِّهاية في الكتاب مُسطَّرٌ … فلِمَ الهوانُ مخافة الإعدامِ ؟

عِشْ كالكواكبِ عالياً ومُكرَّما ً… أو مُتْ لتُرفَعَ عن هوان رُغامِ

كم من سليمٍ مات يحلم غافلا … وعليلِ جسمٍ عاش بالأسقامِ

ولقد يموتُ المرءُ من فَرَقِ الرَّدى … ويطولُ عيشُ الصَّائلِ المِقدامِ

الذلُّ موتٌ مُنتنٌ وتَحلُّلٌ … وقذارةٌ تؤذي ذوي الأفهامِ

أقدمْ وقاومْ لستَ تظلمُ يا فتى … بل أنت تكبحُ سطوة الظُلاَّمِ

نزِّهْ فؤادَك عن جُؤارِ دواجنٍ … هُزَّ البُغاةَ بزأرةِ الضِّرغامِ

لا تظلمنَّ وإن ظُلمتَ ولا تُعِنْ … بالوهْنِ أهلَ الظُّلمِ والإجرامِ

بل دافع الظلاَّمَ نصرًا للهدى … حتَّى عن الحشرات والأنعامِ

أنتَ الخليفةُ في الوجود لخالقٍ … أعلاكَ بالتَّكليفِ والإكرامِ

أنتَ الوصيُّ على العدالة في الدُّنا … لتُعاملَ الأغرابَ كالأرحامِ

أنتَ المُقاومُ بالبصيرة والهدى … ليلَ الجحود المُبطلِ الهدَّامِ

أنت المُجَلِّي بالحقيقة ظلمة … التَّضليل والتَّزويرِ والإبهامِ

أنتَ الوليُّ لكلِّ مظلومٍ يُرَى … ولزمرة الفقراء والأيتامِ

أنتَ السَّليط ُعلى الجهالة في الدُّنا … بالعلم والأفكار والأقلامِ

أنت الحريصُ على المكارم طاعة ً … للهِ ، فادفعْ أمَّةَ الآثامِ

***

ادفعْ مفاسدَ أمَّةٍ عبثيةٍ … تؤذي الورى بالإثم كالأورامِ

هي أمَّة ٌ قد لُعِّنتْ فتشيطنتْ … وتحاربُ التَّنويرَ بالإظلامِ

قد أوتيتْ من قبلُ مصباح الهدى … لكنَّها خانته بالإحجامِ

وتردَّدتْ ، وتمرَّدتْ ، فتشرَّدتْ … لَعْناً لها من خالقِ الأجرامِ

واليوم حاق بها الوعيدُ فأسرفتْ … في الخلقِ بالإيذاءِ والإيلامِ

واستُدرِجتْ بالاجتماع لموعدِ التَّدميرِ والإتلافِ والإعدامِ

فتسلَّطتْ فوق الرِّقاب بكيدِها المبثوثِ خبثا في خنا الإعلامِ

تندسُّ في قلب الشعوب كسوسةٍ … تُردي الهنا بالسُّكر والأنغامِ

تبني المآسيَ في الأنام بخبثها … وتخدِّر المطعون بالأحلامِ

تُذكي الضَّغائنَ والحروب تلذُّذًا … بالضرِّ والأوجاع والآلامِ

قسَمًا فما أنَّتْ شعوبٌ في الدُّنا … إلا بما أذكت من الإضرامِ

قسَمًا فلن يلق الأمان جوارَها … شعبٌ يضيق بفكرها الرَّدَّامِ

هي ( شعبُ ربٍّ ) ، والشعوب بهائمٌ … خُلقت لدورِ الخاضعِ الخدَّامِ

تُؤذي لكبرٍ راسخٍ في طبعها … من عابَ منها الدَّوْسَ بالأقدامِ

هي حيثُ حلَّتْ في البلاد تعكَّرتْ … فيها الحياةُ بفتنةٍ وصدامِ

هي لا تعيشُ سوى على بُؤرِ الرَّدى … خلفَ السِّباعِ كفاتكٍ قَمَّامِ

هي في الشعوب عدوَّة أبدية ٌ … للحقِّ والأخلاق والإسلامِ

***

شاهتْ وجوهُ حثالةٍ من قومنا … مالوا إليها ذِلَّةً بسلامِ

فنضَوْا لها ثوب الإباء تذلُّلاً … وتجرَّدوا من نخوةِ الإقدامِ

فإذا بهم عند الشعوب مهازلُ … أضحوكة ٌ لوسائل الإعلامِ

هذا يبيعُ النَّفسَ من حذرِ الرَّدى … ومثيلُه حرصاً على الأوهامِ

قد آمنوا أنَّ اليهود إلاههمْ … فاستامنوهمْ من شقا الأيَّامِ

أذيالُ خزيٍ أتقنت أدوارَها … لخيالِ عرشٍ زائلٍ وحُطامِ

إنَّ المذلَّةَ في حِمانا لعنة ٌ … حلَّتْ بنا في خِسَّةِ الحكَّامِ

يا عصبة ً باتت تبيع دماءَنا … كعصابةِ الإجرام في الأفلامِ

بابُ السَّلامِ مُضرَّجٌ لا ينفتحْ … إلا لدقِّ الصَّالحينَ الدَّامي

الفتحُ يا رهط الهوان بغضبةٍ … دينيَّةٍ لمسبِّلٍ قوَّامِ

فدَعوا الخيانةَ أهلَ فتحٍ وانفرُوا … ودعوا التَّباهي فِتية َ القسَّامِ

قوموا إلى عزِّ الهدى لا تتركوا … أملَ الشعوب لخائنٍ وحرامِي

فتوحَّدوا باسم الأخوَّة في الهدى … لا بالهوى من هائنٍ نمَّامِ

النَّصرُ يُكسبُ بالجهاد تَعبُّداً … لا بالهوانِ … بِخسَّةِ استسلامِ

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