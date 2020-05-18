نائب يدعو الحكومة للإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الفلاحين ويؤشر “ملاحظتين”

دعا النائب عن محافظة الديوانية عباس الزاملي، اليوم الأحد، الحكومة للإيفاء بالتزاماتها وتوفير المبالغ الكافية لتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة، لافتا الى “ملاحظتين” تم تأشيرها خلال الموسم الزراعي الحالي، اعتبر أن ما يجري هو “حرب نفسية” تجاه المزاعين.

وقال الزاملي “من خلال المتابعة الحالية بموسم تسويق محصول الحنطة، والذي تضمن زراعة مساحات كبيرة وواسعة، نعتقد أن العراق مقبل على الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة، لكن للأسف الشديد فان الحكومة حتى اللحظة لم تقدم الدعم الكافي للفلاحين من خلال توفير المستحقات المالية لمحاصيلهم المسوقة مع تراجع واضح في الأسعار بالأسواق المحلية بسبب عدم توفير المستحقات المالية بعكس ما حصل بالعام الماضي”.

وأضاف الزاملي، ان “الحكومة بالعام الماضي بدأت ومنذ الأسبوع الأول من موسم التسويق بتوزيع مستحقات الفلاحيين، مادفع الفلاحيين للتشجع في مجال الزراعة بهذا الموسم، الا اننا لاحظنا في هذا الموسم امرين مهمين اولهما بان محصول الشعير لم يتم استلامه بذريعة تقليل نسبة الشوائب، ورأينا في بعض المحافظات عدم تسويق حتى الف طن من المحصول مقارنة بالعام الماضي حيث وصل التسويق الى ما يقارب العشرين ألف طن، إضافة الى ان محصول الحنطة المستلم لم يتم حتى اللحظة تسليم مستحقاته للفلاحين”.

واكد الزاملي، ان “هذا الموضوع يمثل حرب نفسية تجاه المزاعين، بالتالي فان الحكومة عليها ورغم حجم الأزمة الاقتصادية أن تعمل على توفير المبالغ الكافية لتنفيذ الالتزام بتسليم مستحقات الفلاحين بشكل كامل باسرع وقت ممكن من اجل دعم وحماية المنتج المحلي ودعم الفلاح من اجل الاستعداد للمواسم المقبلة”.