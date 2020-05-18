نيجيرفان بارزاني يستقبل أمين عام المشروع الوطني العراقي

استقبل رئیس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الشيخ جمال الضاري، أمين عام المشروع الوطني العراقي.

وجرى خلال اللقاء تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة للعراق، وخطوات استكمال تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، واستكمال الحقائب الوزارية الشاغرة، وفق بيان من رئاسة الإقليم،

كما نوقشت المستجدات الأمنية الأخيرة في العراق وازدياد واتساع رقعة تحركات داعش في عدد من مناطق العراق والمناطق ‹المتنازع عليها›.

وفي جانب آخر من اللقاء، جرى عرض رؤى المشروع الوطني العراقي للأوضاع والعملية السياسية في البلاد، وتطورات المنطقة عموماً، إلى جانب مسائل أخرى تحظى باهتمام الجانبين.