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وزارة الهجرة توزع (9,935) حصة اغاثية بين النازحين والعائدين في أربع محافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (9,935) حصة من المساعدات الاغاثية بين فئات عنايتها في محافظات ( الانبار , ديالى , صلاح الدين , المثنى ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و صحية وكسوة ملابس و مستلزمات منزلية بالاضافة الى المفروشات الارضية ) .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (3,890) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة و الاسر العائدة الى مناطق سكناها في قضائي خانقين و بعقوبة ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار ( 3,800) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها في اقضية ( الرمادي , الخالدية , الرطبة , الفلوجة , الصقلاوية و القائم “. (

و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع (1,670) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية في قضاء بلد وناحية دجلة ، وبين الاسر النازحة في قضائي سامراء و الضلوعية ومخيم الاسحاقي ، اضافة الى توزيع (200) وجبة افطار صائم يوميا على تجمعات النازحين العشوائية في قضاء سامراء بالتنسيق مع منظمة تعزيز ، مشيرا الى ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة المثنى وزع (375) حصة اغاثية بين الاسر النازحة في اقضية السماوة , الخضر , الوركاء , الرميثة و النجمي “.

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