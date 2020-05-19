اطباء نفسيون لتحفيز المصابين بكورونا في الرشاد

عامر مؤيد

تتواصل جهود الكوادر الصحية بمختلف المناطق مع استمرار تسجيل إصابات بفايروس كورونا المستجد. وزارة الصحة أكدت إنها ستلجأ الى الحجر المناطقي لاسيما في المناطق التي سجلت إصابات كثيرة بفايروس كورونا.

ولم يقتصر عمل الكوادر الصحية مع المؤكد إصابتهم بكورونا، بل بالحملات التطوعية كذلك التي من شأنها أن تجعل المواطنين يأخذون المرض على محمل الجد.

المراكز الصحية في صحة بغداد الكرخ كثّفت من حملاتها الصحية التوعوية للمواطنين حول فايروس كورونا

كثّفت المراكز الصحية التابعة لقطاع الكرخ للرعاية الصحية الاولية في صحة بغداد الكرخ حملاتها الصحية الوقائية والتوعوية الشاملة , فضلاً عن المسح الميداني المستمر تساندها وحدات تعزيز الصحة وصحة النفس اجتماعية. وذكر إعلام الدائرة في بيان له أن الحملة شملت دوائر ومؤسسات حكومية ومتابعة للملامسين والحالات المكتسبة للشفاء وفحص سريري للمواطنين والموظفين والعاملين في الأسواق الكبرى ومحطات تعبئة الوقود وبمرافقة ملاكات وحدات صحة النفس الاجتماعية لدورها الكبير في الارتقاء بالحالة النفسية وتقديم الدعم النفسي الإيجابي والحث على ممارسة الحياة الطبيعية مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وأضاف وكان من ابرز المؤسسات الحكومية المشمولة بالحملة محافظة بغداد , مصرف الرشيد , دائرة جنسية وجوازات الكاظمية , دائرة الكهرباء , ومول المنصورالتجاري.

وللعامل النفسي دور كبير في الشفاء من مرض كورونا ولذلك قام فريق من الباحثين النفسيين العاملين في مستشفى الرشاد ببغداد يقدم دعما نفسياً للملامسين والمصابين بوباء كورونا

وبتوجيه من مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي تم تشكيل فريق عمل لباحثين نفسيين من مستشفى الرشاد لتنفيذ واجبات تقديم الدعم النفسي لمصابي فايروس كورونا.

وقال علي رشيد الركابي- مدير مستشفى الرشاد في تصريح ل المدى إن فريقه نظم زيارات ولقاءات مع المرضى المصابين والملامسين في المستشفيات والفنادق المخصصة لاستضافتهم , مضيفاً أن فريق العمل مدرب على عمل الجلسات الفردية والجماعية في مجال تقديم العلاج عن طريق الكلام والاقناع. وأوضح الركابي أن الفريق قام بزيارات عديدة لمستشفى ابن الخطيب وابن زهر في بغداد – الرصافة وأجرى مقابلات مع مرضى تعرضوا لصدمات نفسية نتيجة فايروس كورونا مضيفاً ان الغرض من تشكيل فريق الدعم النفسي له أهمية كبيرة للاشخاص الملامسين والمصابين لإزالة اثار الوصمة الاجتماعية والضيق النفسي والتقليل من القلق والاكتآب.

من جانبها فان دائرة صحة ديالى عن استلام قسم الصيدلة لديها اشرطة خاصة بفحص covid19 لشركة بايوزيك التركية والخاصة المجهز من قبل وزارة الصحة والبيئة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي لوسائل إعلام من ضمنها المدى نقلاً عن مدير قسم الصيدلة الدكتور عثمان عدنان إبراهيم إن الادوية والمستلزمات الطبية بلغت كميتها المجهزة ٤٥٠٠ وسيتم تجهيزها الى مختبر الصحة العامة وحسب الضوابط خدمة للصالح العام ولمواجهة فايروس كورونا