الفياض يعلن هيكلة الحشد: ألوية المرجعية لم تخرج من الهيئة

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، عن هيكلية خاصة للحشد الشعبي تطبق في الايام المقبلة، فيما أكد أن أبو فدك المحمداوي لم يثبت بأمر ديواني.

وقال الفياض في لقاء متلفز إن “المرجعية الدينية لديها ملاحظات ونحن نستمع لها، وهي أحرص الأطراف على الحشد وهو بحمايتها”، مضيفًا أن “الوية العتبات لم تخرج من الهيئة إنما اعد لها ترتيب خاص”.

وبين أنه “لا نقبل بمصطلح الالوية الولائية، والحشد الشعبي يضم جميع العراقيين”، موضحًا أن “الحشد له دور خاص بمواجهة داعش الارهابي”.

وأشار إلى أن “المرجعية الدينية تريد من الحشد ان يكون منضبطًا، فهو ليس سلطة متمردة على القانون والبرلمان”، لافتًا إلى أن “الحشد بحاجة الى احتواء ولا يمكن ذلك عبر الاتهامات والتخوين”.

وأعلن الفياض أنه “اتفقنا على هيكلية خاصة للحشد الشعبي تطبق في الايام المقبلة، والرتب ستعطى وفق القانون العسكري”، متابعًا أن “منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي لا يوجد بالهيكلية الجديدة”، مبينًا أن “تعيين رئيس اركان الحشد من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة”.

وأوضح رئيس هيئة الحشد أنه “لم يعين حتى الان رئيس اركان للحشد الشعبي، وأبو فدك المحمداوي يقوم بتصريف الاعمال ولم يثبت بامر ديواني”.