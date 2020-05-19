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الكاظمي يشكّل لجنة لتوثيق ضحايا الاحتجاجات

أوعز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء ضحايا الاحتجاجات الشعبية، سواءٌ من المحتجين أو قوات الأمن.

ووفق بيان من مكتب الكاظمي الإعلامي، فإن «القائمة المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة منذ الأول من تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٩ إلى الثامن عشر من أيار الحالي، وستنشر في وسائل الإعلام وتعتمد أساساً لتكريم الشهداء وإعادة الإعتبار لهم وتعويض عوائل الضحايا».

أضاف البيان، أن الكاظمي أناط بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والمنظمات العراقية والدولية الرصينة لضمان دقة المعلومات الواردة فيها.

وتعد هذه القائمة، عند إنجازها، أول جهد رسمي عراقي لتوثيق ضحايا الاحتجاجات. وأشار البيان إلى أن هذا العمل يأتي تلبيةً لأحد الوعود الأساسية التي تضمّنها المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي.

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