الكهرباء تعزو تراجع التجهيز إلى صيانة محطاتها

عزت وزارة الكهرباء، اسباب تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى ارتفاع درجات الحرارة ودخول بعض المحطات للصيانة الدورية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن “تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة والدخول في ذروة الصيف حيث وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة،

فضلا عن دخول عدد من المحطات للصيانة الدورية بسبب زيادة الاستهلاك وتعرضها لخلل فني”. واشار الى أن “الوزارة لديها اهتمام كبير بتفعيل الطاقة الشمسية لخمس محافظات إلا أن الأمر تم تأجيله بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد”. وبين موسى أن “التراجع بساعات التجهيز ليس بالكبير إنما هو تراجع بسيط ستتم معالجته بعد إكمال صيانة المحطات التوليدية”، كاشفا “عن وجود مساع لإدخال محطتي الناصرية والسماوة ضمن خط الإنتاج خلال الشهر المقبل”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد، الأحد، أهمية وضع خطة من وزارة الكهرباء لتوفير الطاقة خلال فصل الصيف. وقال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه إننا “امام تحديات حقيقية يمرّ بها البلد، ومنها أزمة الكهرباء التي هي نتيجة لسوء الإدارة في العراق، ويجب أن تكون لوزارة الكهرباء خطة ستراتيجية لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع احتياجات الدولة والمجتمع”.