المرعبي: الصاروخ كان موجهاً نحو السفارة البريطانية.. لكنه أصاب منزلي!

أكد النائب عن ائتلاف النصر حسين المرعبي، الثلاثاء، أن الصاروخ الذي سقط داخل المنطقة الخضراء أصاب منزله.

وقال النائب في تصريح (19 آيار 2020)، إن “الصاروخ كان كما يبدو موجهاً نحو مقر السفارة البريطانية في المنطقة الخضراء”.

وأضاف، أن “الصاروخ أصاب الجدار العلوي من منزله (الستارة)”، فيما نشر صورة تظهر حجم الضرر الذي خلفه الصاروخ.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، فجر الثلاثاء، سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء، مخلفاً أضراراً مادية فقط.

وسمع دوي انفجار، فجر (19 آيار 2020)، في العاصمة بغداد قبل أن تنطق صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء حيث المقار الحكومية والدبلوماسية ومبنى السفارة الأميركية.

وذكرت خلية الإعلام في بيان أن “صاروخ كاتيوشا سقط على احد البيوت الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد”.

وأضاف البيان، أن “المعلومات تشير إلى ان هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه اضرار بسيطة في جدار المنزل”.

ورصد “ناس” مقطعاً مصوراً وثق مشاهد من موقع الحادث ضمن المنطقة الخضراء دون أن يتسنى التحقق من تاريخ تسجيله.