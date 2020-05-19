بشرى سارة لموظفي كوردستان: هذا موعد صرف الرواتب

تعتزم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، توزيع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين قبل حلول عيد الفطر.

ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن وزارة المالية والاقتصاد ستقوم بتوزيع الرواتب قبل حلول عيد الفطر لجميع الموظفين، فيما سيكون يوم الخميس المقبل آخر يوم لتوزيع الرواتب وسيكون مخصصا لتوزيع رواتب المتقاعدين.

ويأتي هذا في وقت قامت فيه وزارة المالية بالاعلان عن جدول جديد لتوزيع الرواتب اشارت فيه الى ان يوم غد الاربعاء سيكون مخصصا لتوزيع الرواتب على موظفي عدد من الوزارات والهيئات.