تسجيل 150 إصابة بكورونا أغلبها في بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الاثنين، تسجيل 150 اصابة جديدة بفايروس كورونا. وذكر بيان للوزارة أنه “تم فحص (٣٥٢٠) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق يوم الاثنين،

وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٥٣٢٢١)”. واضاف ان “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٥٠) إصابة موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٤٥، بغداد/ الكرخ: ٤٥، مدينة الطب: ٣٠، البصرة: ٧، النجف: ٣، واسط: ٣، كربلاء: ٢، المثنى: ٣، ديالى: ٢، نينوى: ١، السليمانية: ٩”. فيما سجلت ٩٢ حالة شفاء و٤ وفيات. وبهذا يكون مجموع الإصابات الكلي “٣٥٥٤”، من ضمنها “٢٣١٠” حالة تماثلت للشفاء، “١١١٧” مازالو راقدين في المستشفيات، و127 حالة وفاة.