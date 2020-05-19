تفاصيل جديدة عن قصف الخضراء وموقع انطلاق الصاروخ

اكدت خلية الاعلام الامني تعرض المنطقة الخضراء فجر الثلاثاء الى قصف صاروخي تسبب بخسائر مادية.

وذكر بيان للخلية ”سقوط صاروخ كاتيوشا على احد البيوت- الدور- الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، وتشير المعلومات ان هذا الصاروخ انطلق من حي الإدريسي بشارع فلسطين، وقد نتج عن سقوطه اضرار بسيطة في جدار المنزل“.

وافاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بتعرض المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد الى قصف صاروخي.

وتضم المنطقة مباني حكومة ومقر البرلمان العراقي اضافة الى سفارات وممثليات الدول والبعثات الدولية.

وابلغ المصدر بأن محيط المنطقة الخضراء تعرض لقصف بصاروخين نوع “كاتيوشا” في الساعة الاولى من صباح اليوم.

واضاف ان صاروخا سقط على سطح بناية، مشيرا الى ان الهجوم الصاروخي خلّف اضرارا مادية فقط.

وتابع المصدر ان الدوريات الامنية شرعت بالبحث عن مصدر انطلاق الصاروخين.

وتتعرض المنطقة الخضراء بين الحين والاخر الى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي “ابو مهدي” المهندس ورفقائهما بضربة جوية امريكية مطلع العام الحالي.