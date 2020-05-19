حرائق المحاصيل تلتهم مئات الدونمات من حقول الكورد في “المتنازع عليها”

نشرت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم الاثنين، جدولا بعدد الحرائق في البلاد منذ 21 نيسان / ابريل الماضي ولغاية 17 مايو / ايار.

وذكر بيان للمديرية ، بأن “عدد الحرائق الكلي بلغ 114 حريقا خلال 26 يوما”.

وبحسب احصاءات الدفاع المدني، وصل عدد المساحات المحترقة في محافظة ديالى إلى (551دونم) وفي كركوك (666دونم) واغلب هذه الحرائق كانت في المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

من جانبه، قال جواد محمد، مسؤول اللجنة المحلية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بقضاء دبس : “ان ضعف القوات الامنية العراقية هو السبب الرئيسي في ازدياد رغبة داعش في تدمير وحرق المحاصيل الزراعية في هذه المنطقة “.

وأضاف، “هذه السنة الثانية التي يتضرر فيها المزارعون الكورد، وسيستمر هذا الوضع المأساوي لحين عودة قوات البيشمركة”.

وسيطرت القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي على مدينة كركوك ومساحات واسعة من المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان في هجوم شن في 16 اكتوبر/ تشرين الاول 2017 ردا على استفتاء اجراه اقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق للاستقلال عن العراق.