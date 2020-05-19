صحة السليمانية تحذر من الكارثة: الموجة الثانية من «كورونا» بدأت

أكد نائب مدير صحة السليمانية، اليوم الاثنين، أن تسجيل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في مركز مدينة السليمانية خلال الأيام الماضية يعتبر ناقوس خطر، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإجراءات وتدابير الوقاية من الفيروس كما في السابق.

وقال الدكتور هيرش سليم: «إننا نعتبر تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في مركز مدينة السليمانية خلال الأيام القليلة الماضية، ناقوس خطر، وندعو المواطنين، وكما كانوا في السابق، إلى الالتزام بتدابير وإجراءات الوقاية من الفيروس، وإلا سوف نضطر لفرض حظر التجوال والإغلاق مجدداً، لذا نتمنى من المواطنين أن يطبقوا إجراءات الوقاية بأنفسهم ولا ينتظروا فرضها».

وأضاف «وباء كورونا يعاود الانتشار بشكل خطير، والمواطنون ليسوا بمأمن من الفيروس، وفي حال استمروا بالتساهل وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية، قد نكون بمواجهة كارثة وخطر كبير، فالفيروس يعاود الانتشار، وهو الأمر الذي لطالما حذرنا منه إن لم يلتزم المواطنون بالتدابير الوقائية».

ودعا نائب مدير صحة السليمانية المواطنين إلى عدم الاختلاط أيام العيد لأن الأمر قد يجلب معه كارثة، وقال: «مع الأسف، الموجة الثانية من كورونا قد بدأت، وفي حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية ستكبر الكارثة أكثر، والموجة الثانية ستكون أخطر بكثير من الموجة الأولى لأنه ينتشر داخلياً ومصادر الفيروس غير معروفة».