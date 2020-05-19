عزل 5 مناطق في بغداد والقرار قد يشمل كل المحافظات

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي أمس الاثنين أن السلطات تنوي عزل 5 مدن في نطاق العاصمة بغداد لمدة أسبوعين، نظرًا لزيادة الإصابات المسجلة فيها بفايروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، الأربعاء، حسب بيان للوزير حصلت (المدى) على نسخة منه. ويشمل الحظر مدن الصدر والحبيبية والكمالية والحرية والشعلة والعامرية.

وقال التميمي إن “قرار الحظر المناطقي التام يأتي استمراراً لجهود الوزارة وكافة المؤسسات الرسمية والدينية والاجتماعية في مكافحة فايروس كورونا”.

وأضاف أن من بين أسباب القرار “الزيادة في أعداد إصابات كورونا في محافظة بغداد بشكل متسارع”، مشيراً إلى أن “الغاية من الأمر كسر سلسلة انتشار الفايروس لمنع تداعياته الكارثية في حال تفشيه”.

وجاء القرار بعد انتقادات طالت الإجراءات التي اتبعتها السلطات العراقية خلال الأشهر الماضية، حيث يقول البعض إنها لم تحد من انتشار الفايروس.

وأشار وزير الصحة العراقي إلى أن تنفيذ القرار سيترافق مع أكبر عملية للرصد الوبائي الفعال في القطاعات والمحال، إلى جانب التوعية الصحية.

ولم يستبعد الوزير اتخاذ الإجراءات ذاتها في بقية مناطق بغداد وسائر المحافظات العراقية، في حال حدوث زيادة في أعداد الإصابات.

وقال التميمي “نعمل الآن بالإمكانات التي وفرتها وزارة الصحة، واليوم تم افتتاح مختبر رقم 16 في العراق وتم توفير 500 ألف فحص مختبري وزعت على كافة محافظات العراق، وهذه الأرقام ستعطينا إشارة حقيقية عن نسبة الإصابات”.

وأشار التميمي إلى أن “الوضع في بغداد أكثر تأثراً بالإصابات نتيجة لعدم التزام المواطنين وعدم تطبيق تعليمات وزارة الصحة ولجنة السلامة الوطنية”، مبيناً أنه “ستكون لدينا مختبرات أيضاً في الأطراف”.

ونوه التميمي إلى أنه “ستكون لنا إجراءات في العيد وبعده، للحد من انتشار الفايروس”.

وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 3404 منها شفاء 2218 حالة، ووفاة 123، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة العراقية.

من جهة اخرى أعلنت دائرة صحة بغداد – الكرخ، الاثنين، تماثل 19 مصاباً بفايروس كورونا إلى الشفاء.

وقال مدير دائرة صحة بغداد – الكرخ جاسب الحجامي، في تدوينة تابعتها “المدى” (18 أيار 2020)، “يغادر مستشفيات دائرتنا الآن ١٩ مصاباً بعد اكتسابهم الشفاء التام من فايروس كورونا”.