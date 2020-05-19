كنس الحقائق تحت السجادة لا يعني إنها غير موجودة : الضجة المثارة حول علم المثليين

بقلم مهدي قاسم

إذا لم نذكر بعض الحقائق والوقائع

العنيدة و الموجودة بكل شدة وحدة ـــ وفوق ذلك ــ وهي قد تمس تفاصيل حياتنا اليومية بعدما تتفاقم و تزداد سلبية، و ربما ستُهددها بمخاطر غير منتظرة ، يعني بتعبير أوضح :

ــ فإذا لم نذكر هذه الحقائق والوقائع

، أو أية ظاهرة اجتماعية سلبية أخرى ، و إذا قمنا بكنسها تحت السجادة ، لكي لا نراها نحن ولا غيرنا ، فذلك لا يعني إنها لم تُعد موجودة قطعا ! ..

علما أن بعضا كثيرا من الشرقيين

يفضّلون كنس الحقائق تحت السجادة معتقدين بأنها لم تعد موجودة ، أو لا يراها أحدما بعد الآن ؟!!..

وعلى عكس من ذلك ، إذ يقومون الغربيون

في مثل هذه الحالات ، بتشكيل لجنة مكوّنة من أكاديميين وعلماء اجتماع و نفس وممثلين عن جهات حكومية معنية بالأمر وغيرهم من مختصين آخرين ، بهدف دراسة هذه الظاهرة السلبية أم تلك من ممارسات و أفكار و سلوكيات عدوانية و عنفية أخرى ، أو اجتماعية سلبية ، و ذلك لمعرفة

أسباب نشوئها وانتشارها ، ودوافع قبولها الاجتماعي من قبل فئة معينة ، و كيفية الحد من انتشارها ، و من ثم تهيئة وتوفير أسباب ووسائل علاجها ومكافحتها ، بهدف التخلص منها بشكل النهائي و قدر الإمكان ..

و قد خطرت على بالي هذه الأفكار

وأنا أقرأ و أسمع الضجة الإعلامية التي أثارتها الأحزاب الإسلامية ذات الأخلاق والقيم العالية جدا !! ، بخصوص رفع علم المثليين على مبنى الاتحاد الأوروبي على أساس أنها حريصة على القيم الأخلاقية في العراق ، في الوقت الذي أثبتوا هم بأنهم أكثر انحرافا حتى من المثليين أنفسهم

ن و الذين أنا لستُ بصدد الدفاع عنهم ، بقدر ما اعتبرهم منحرفين بيولوجيا و يعانون من تشوه جنسي مزمن ، و لاعتقادي أيضا أن عملية التزاوج تحدث ــ عادة ــ بين ذكر وأنثى ، إذ هذه هي سنة الحياة منذ بدء الخليقة و حتى الآن ، بقدر يجب تركهم يمارسون حياتهم الخاصة بين

أربعة جدران ، بدلا من استعراض ميوعة و خلاعة و بذاءة أحوالهم الجنسية في العلن مثلما يفعلون في بعض العواصم الأوروبية و غيرها ،

طبعا هذا نفس الموقف المماثل من السحاقيات أيضا ، فضلا عن إن مقر أية سفارة في العالم يعتبر أرضا مستقلة و ذات سيادة لدولة ما تمثلها هي ، وبالتالي فهي بإمكانها أن ترفع بعض الأعلام التي تراها تدخل لصالح بعض فئات من مواطنيها ، هذا أولا ، أما ثانيا فإذا اتفقنا بأن هؤلاء المثليين منحرفون بيولوجيا ــ وهو أمر خارج إرادتهم كحالة مزمنة من تشوّه جنسي مثلما اسلفنا ــ فأنتم أيها الإسلاميون السياسيون المنافقون قد أثبتم أنتم أيضا انحرافكم الشديد أخلاقيا ومبدئيا و عقائديا ، وعن

عمد و سبق إصرار ، من خلال تحوّلكم إلى مجموعات خسيسة من عصابات لصوصية ونهب و تخريب و عمالة وخيانة وطنية ، والتي

بسبب ذلك دمرتم

و عطبتم بلدا محتشدا بخيرات وثروات و

أفقرتم شعبا إلى حد اضطر بعض فئاته أن ينبش في الزبالة بحثا عن لقمة خبز ، و خربتم و عطلتم حياة أجيال يأسا و إحباطا

و بطالة طويلة عن العمل ، إلى حد جعلتم من العراق أن يكون في أسفل القوائم كنموذج لكل ما هو سيء و سلبي و فاشل في العالم ..

فمشهد

أطفال صغار يعملون ” فيرتجية ” أو يبيعون علب مياه ومناديل ورقية على الأرصفة من شدة فقرهم و حرمانهم ، فكل ذلك لم يحرّك ضمائركم الميتة أصلا ، ما عدا خرقة ملونة أثارت الشهامة والنخوة والغيرة التي أثبتم أنها معدومة عندكم تماما منذ تسلطتم على رقاب الشعب العراقي

..

لهذا

فأن أصغر مثلي عراقي لهو أفضل منكم و أقل ضررا بكثير ، لأنه لا يسيء ولا يؤذي غير نفسه و سمعته فقط ..