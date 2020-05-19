كوردستان تفرض حظراً شاملاً للتجوال خلال أيام عيد الفطر

قررت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، فرض حظر شامل للتجوال في عموم الإقليم خلال أيام عيد الفطر.

الوزارة قالت في بيان يحمل الرقم (35) للعام 2020، إنه وعملاً بكتاب وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ذور الرقم ٤٧١٤ تاريخ ٣٠ نيسان 2020، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، قررت «فرض حظر التجوال الشامل في كافة محافظات إقليم كوردستان (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة) والإدارات المستقلة (گرميان ورابرين)، لمدة 72 ساعة اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك»، مشيرة إلى أن «أي شخص يخالف الحظر سيتعرض للمخالفة بموجب البيان رقم 19 عام 2020».

وأوضح البيان، أن كافة محلات البقالة والأفران وكافة الأماكن التي تم استثناؤها من الإغلاق في السابق لخدمة المواطنين، يشملها قرار الإغلاق لمدة 72 ساعة اعتباراً من أول أيام عيد الفطر، باستثناء الصيدليات المناوبة.

واستثنى القرار مركبات القوات الأمنية والفرق الصحية وسيارات الإسعاف من حظر التجوال، كما أشارت الوزارة إلى حظر التنقل بين الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى اعتبارا من ٢٠ أيار الجاري ولغاية الأول من حزيران.