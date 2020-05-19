نائب سابق: الكاظمي فتح “اخطر ملف” في العراق

أكد النائب السابقفي البرلمان العراقي عبد الكريم عبطان ، اليوم الاثنين ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتح اخطرملف في العراق وهو ملف المختطفين والمغيبين كون الملف له امتدادات ومرتبط بأمور عديدة.

واوضح عبطان ان “ملف المغيبين والمختطفين يرتبط بملاحقة الجماعات المسلحة التي تعمل خارج اطار الدولة ما يعني انه مرتبط ايضاً بحصر السلاح بيد الدولة وهما من اكبر واهم الملفات امام اي حكومة عراقية ، وكذلك مرتبط بملفات الفساد” .

ولفت عبطان ، الى ان “الكثير من العراقيين تم تغييبهم من قبل جهات مسلحة داخل اوخارج اطار الدولة دون مذكرات اعتقال قانونية وهو اجراء مخالف للدستور والقانون وكذلك هناك بعض مختطفين ” ، مردفاً ” يجب العمل بجدية على كشف مصيرهم باسرع وقت”.

وكان رئيس س الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجّه، أمس الاحد، وزارة الداخلية بضرورة استخدام كل امكانياتها للكشف عن مصير المختطفين والمغيبين في عموم البلاد.