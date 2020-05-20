“ادعموا الفقراء نفسيا”.. نائب يعد تأخر صرف منحتهم “أمرا غير مقبول”

طالب النائب منصور البعيجي، الثلاثاء، الحكومة الاسراع بصرف المنحة المالية التي تم اقرارها للعوائل المتضررة من فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا، واصفا تأخر صرفها بأنه “أمر غير مقبول”.

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي، إن “تأخر صرف منحة الطوارئ امر غير مقبول خصوصا ونحن على ابواب عيد الفطر المبارك وبدء عطلته وفرض حظر التجوال الشامل”، مطالبا الحكومة “بالايعاز الى وزارة المالية والاسراع الى صرف هذه المنحة قبل عطلة العيد”.

واضاف البعيجي أنه “بالرغم من قلة المبلغ الممنوح بالمنحة المالية، الا انه يعطي دعما نفسيا للعوائل المتضررة للالتزام بالحظر والبقاء في منازلهم”، مشددا على “الحكومة العراقية بأن تقوم بواجبها الكامل تجاه شعبها وصرف المنحة خلال اليومين المقبلين وعدم تأخيرها خدمة لابناء شعبهم الذي لايملك دخلا او راتبا شهريا للمساعدة بالقضاء على جائحة كورونا من خلال التزامهم بالحظر الصحي والبقاء في منازلهم”.