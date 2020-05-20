النزاهة: تنفيذ 24 عملية ضبط في شهر اذار الماضي ببغداد والمحافظات

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها 24 عملية ضبط خلال شهر آذار الماضي في بغداد والمحافظات، مشيرةً إلى أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط تسعة متهمين.

وقالت الدائرة في بيان إن “ملاكات مكتب تحقيق كركوك نفذت (5) عمليات، ابرزها ضبط اوليات مشروع بناء دور واطئة الكلفة في ناحية الملتقى تمت احالتها باسلوب الدعوى المباشرة، والبالغ كلفته (16,000,000,000) مليار دينار، اضافة الى ضبط اوليات مشروعي شبكة ماء قصبة بشير القديمة وتأهيل مجمع ماء في ناحية تازة وتبليط شوارع منطقة واحد حزيران”.

وأضافت، أنه “تم ضبط مخالفات مالية وقانونية في اوليات عقد تجهيز وانشاء وتشغيل محطة الشحن الجوي المبرم بين مطار النجف واحدى شركات الشحن الجوي، فضلا عن ضبط مستندات الادخال والاخراج المخزني المتعلقة بفقدان ما يقارب الف طن من مادة السماد المجهز لعام 2019 لمخازن العباسية التابعة للشركة العامة للتجهيزات الزراعية في النجف”.

وتابعت، أن “مديرية تحقيق نينوى ضبطت متهمين اثنين بحوزتهم صكوك ومعاملات تتعلق باعطاء مقاولات وتعهدات الى مقاولين في مديرية ماء نينوى عن طريق تسهيل مهمة صرف مستحقاتهم المالية وتأخير صرف مستحقات المقاولين الاخرين، كما ضبطت متهماً بحوزته (100) طن من المواد الغذائية ومكائن خياطة في قضية وجود مخازن تحتوي مواد غذائية منتهية الصلاحية تم جلبها من مخيمات النازحين ووكلاء المواد الغذائية واعادة تعبئتها لبيعها في الاسواق”.

وأشارت الدائرة، إلى “ضبط اوليات عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة الى شركة نفط ميسان بمبلغ (1,920,000) مليون يورو، اضافة الى قيام مديرية تحقيق بغداد بضبط خطابات ضمان مزورة في الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية التابعة ل‍وزارة الصناعة والمعادن لصالح احدى الشركات الاهلية”.

واكدت الدائرة قيام فريق عمل مكتب تحقيق الانبار بضبط اوليات قيام اثنين من موظفي مركز توزيع كهرباء الرمادي باختلاس مبالغ الجباية لحسابهم الشخصي”، مبينة في الوقت نفسه أن ” مكتب تحقيق صلاح الدين تمكن من ضبط (50) دفتر وصولات و(71) سجل اخراج مخزني في مديريية مرور المحافظة لم يتم تسليم مبالغها التي تجاوزت (170,000,000) مليون دينار الى حسابات مقر المديرية”.