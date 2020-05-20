ديالى تكشف هوية قتلى “مفرزة “وادي ثلاب” وتؤكد: بينهم اهم امراء داعش

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الثلاثاء، عن هوية قتلى مفرزة وادي ثلاب الداعشية .

وقال المصدر في حديث ان” المعلومات الاولية عن هوية مفرزة داعشية قتل 4 من افرادها قرب وكر تحت تلال وادي ثلاب(89كم شمال شرق بعقوبة) من قبل قوة مشتركة تقودها استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى بعملية نوعية انهم محليون( عراقيون) بينهم ما يسمى بامير الثلاب في التنظيم”.

واضاف المصدر،ان” الوكر الذي تم ضبطه في ثلاب يمثل مقر قيادة وتخطيط مهم لمايعرف بولاية ديالى وكان موضوع في مكان سري للغاية لايمكن الوصول له بسهولة الا ان شجاعة وبسالة مقاتلي الاستخبارات نجحوا في تجاوز كل التعقيدات والوصول الى وكر التنظيم وقتل 4 من ارهابييه “.

واشار المصدر الى ان” داعش فقد في عملية الثلاب 6 من اهم مضافاته السرية بالاضافة الى 4 من ارهابييه مؤكدا بان العملية كانت مهمة جدا وجاءت ردا على هجمات التنظيم الاخيرة”.

وتعد تلال وادي الثلاب شرقي ناحية السعدية من المناطق التي تنشط بها خلايا داعش بين فترة واخرى كونها منطقة جغرافية معقدة جدا.