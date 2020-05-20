شهر التقرب إلى الله

بغداد /آية حسين

يقضي الثلاثيني محمد كاظم أيامه خلال شهر رمضان في الصلاة والصيام وتلاوة القرآن الكريم اذ يترك ملذات الدينا واشغالها ويتفرع فيه للعبادة فقط والتقرب أكثر الى الله سبحانه وتعالى اذ تختلف ممارسة الطقوس الدينية عن بقية الشهور مثله مثل الكثيرون من المسلمين الذين تختلف طقوسهم الدينية في شهر رمضان اذ يقضون اغلب يومهم في الصيام وممارسة العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويعتبر من اعظم الشهور لكونه احد أركان الإسلام فضلاً عن نزول القرآن الكريم فيه وذلك في اعظم ليلة في السنة وهي ليلة القدر التي تعد من افضل ليالي اذ تقع فيها مناسبة مهمة وهي ليلة نزول القرآن الكريم على النبي محمد (صلى عليه وآله وسلم )واذ يشرع المسلمين في كل مكان أن يتاسوا بنبيهم فيحيوا هذه الليالي بالصلاة وقراءة القرآن وانواع الذكر والعبادة ايماناً واحتساباً وفضلاً عن شهر رمضان تفتح فيه الجنة أبوابها وتغلق فيه أبواب النيران اذ يعد شهر مميز وله قدسية ومكانة عظيمة لدى المسلمين لانهم يتعلمون من خلاله الكثير من الامور ومنها الصبر و الابتعاد عن المحرمات فالصيام كما هو معروف للجميع ليس الصيام فقط عن الطعام والشراب بل صوم الأذن والعين عن السمع و يرى المحرمات وتحكم كامل وشامل بالشهوات والرغبات وعدم الاستسلام لها مهما كان نوعها ودفع الزكاة للفقراء والمحتاجين وادخال السرور إلى قلبهم وذلك لان الحكمة من الصيام هي العبادة الفردية وتهذيب النفس والعطف على المساكين والتقريب بين الناس والاقرباء بالاضافة إلى غرس روح المراقبة والطاعة في النفس .