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صحة كوردستان تعلن الموقف الوبائي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان  إن (11111) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (1057) شخصاً في (32) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (801) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وتم بموجبها تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس، 9 إصابات في السليمانية، وواحدة في أربيل.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم بـ (424) مصاباً، توفي منهم (5) أشخاص، فيما تماثل (383) مصاباً للشفاء التام، وبقي (36) مصاباً فقط في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.

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