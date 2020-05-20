كأني به يقول : كلما سكتت ألسنتكم و كفت عن ذكراسمي كلما كنتُ بخير و سلام !

بقلم مهدي قاسم

1ـ

نحن المقصرين بحق الوطن و ليس بالعكس سيداتي

سادتي الكرام :

عندما تضيق الأمور على بعض منا يقوم بتوجيه لوم مرير

للوطن و من ثم تحميله كل مسؤولية الفشل والمصائب والكوارث والفواجع ، دون أن يخطر على البال أن الوطن هو أرضنا نحن جميعا .. أي أرضك أنت و أنا وهو وأنتم و نحن و هم والخ..

و كما هو معلوم عند الكثير أن الوطن لا يّبنى و يُشّيد

إلا بسواعد الجميع و تحديدا بجهدهم و تعبهم و عرق جبينهم جميعا ، ولكن بالأخص بتمسكهم و تضمنهم فيما بينهم ، وليس بتناحرهم و تنازعهم ، إذ لو شمرنا نحن العراقيين عن سواعدنا مثلما فعل الألمان واليابانيون ـــ على سبيل المثال و ليس الحصر ــ بعد نهاية الحرب

العالمية الثانية ، لأصبح وطننا متقدما و مزدهرا مثل وطنهم ، ربما أفضل بكثير ، لأننا نملك ثروات طبيعية متعددة كالنفط و النهرين و الأرض الخصبة والمناطق السياحية في الشمال و كذلك في أهوار الجنوب ، إضافة إلى ثروة النخيل وغيرها ، فضل عن آلاف من عقول علمية

وأكاديمية و ثقافية ..

لذا فمن يحق له أن يلومنا هو الوطن وليس بالعكس !..

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2 ـــ انتقاد الطائفية بنبرة طائفية

لماذا يحدث أنه عندما نكتب عن جرائم الميليشيات ” الشيعية

” البلطجية تهطل على منشوري أو مقالتي ” أمطار ” لايكات و تفاعلات و تعليقات من كل حدب و صوب ، بينما إذا كتبتُ عن جرائم داعش أو النظام السابق فيطل على منشوري موسم جفاف و يباس ولا تمطر إلا قطرات من صوب واحد ؟! ..

ولكن المثير أو الطريف من كل ذلك هو أن يقوم بعضهم

بنقد الطائفية و…

و لكن بنبرة طائفية واضحة و منحازة ، سواء كم هذا الطرف

أو من الطرف الآخر ..

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3 ذبّاحون و قتلة باسم الله :

ـــ لماذا كل ” جماعات ” الله و أحزاب الله وألوية الله

و جند الله وعصائب الله و أشبال الله و شباب الله وبوكو حرام الله ، فكلهم قتلة وذبُاحون ، وهم بذلك أقرب إلى عصابات إجرامية متوحشة منها إلى رجال صالحين و فاعلي خير من أجل الله ؟ ..

إذ إنهم يقتلون و يذبحون باسم الله ويغتصبون نساء غير مسلمات

باسم الله و يسرقون المال العام والخاص باسم الله ويخطفون ويأسرون باسم الله و يذبحون و يهجرّون الأقليات الأخرى باسم الله و يحكمون باسم الله أيضا ؟ ..

ولكن بدون أي توكيل من الله ..

و كأنني أسمع أحيانا صوت الله يخاطبهم غاضبا ، مستاء

، ساخطا من وحشيتهم و بربريتهم الهمجية التي يرتكبونها باسمه :

ــ دعوني وشاني يا ملاعين الأرض كلما كفت ألسنتكم عن ذكر

اسمي كلما اصبحت أنا بخير و سلام ..